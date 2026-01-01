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Kinoafisha Persons Larry David Awards

Awards and nominations of Larry David

Larry David
Awards and nominations of Larry David
Golden Globes, USA 2006 Golden Globes, USA 2006
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2005 Golden Globes, USA 2005
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2003 Golden Globes, USA 2003
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018 Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010 Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2006 Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
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