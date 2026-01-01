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Nina Andronaki
Nina Andronaki
Kinoafisha
Persons
Nina Andronaki
Nina Andronaki
Nina Andronaki
Date of Birth
24 April 1992
Age
34 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
7.5
Tihiy Don
(2015)
4.4
Odessa Steamer
(2019)
0.0
Kogda solnce vzoydyot
(2018)
Filmography
Kak vernut byvshego
Romantic,
2025, Russia
Talisman dlya zolotoj rybki
Romantic,
2025, Russia
Mama mozhet
Drama, Romantic
2023, Russia
Podruzhki nevesty
Romantic,
2023, Russia
Anatomiya serdca
Drama, Romantic
2021, Russia
4.4
Odessa Steamer
Odesskiy parokhod
Comedy
2019, Russia
Kogda solnce vzoydyot
Romantic,
2018, Russia
7.5
Tihiy Don
Drama, War, History,
2015, Russia
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