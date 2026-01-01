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Nina Andronaki
Nina Andronaki Nina Andronaki
Kinoafisha Persons Nina Andronaki

Nina Andronaki

Nina Andronaki

Date of Birth
24 April 1992
Age
34 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Tihiy Don 7.5
Tihiy Don (2015)
Odessa Steamer 4.4
Odessa Steamer (2019)
Kogda solnce vzoydyot 0.0
Kogda solnce vzoydyot (2018)

Filmography

Kak vernut byvshego
Kak vernut byvshego
Romantic, 2025, Russia
Talisman dlya zolotoj rybki
Talisman dlya zolotoj rybki
Romantic, 2025, Russia
Mama mozhet
Mama mozhet
Drama, Romantic 2023, Russia
Podruzhki nevesty
Romantic, 2023, Russia
Anatomiya serdca
Anatomiya serdca
Drama, Romantic 2021, Russia
Odessa Steamer 4.4
Odessa Steamer Odesskiy parokhod
Comedy 2019, Russia
Kogda solnce vzoydyot
Kogda solnce vzoydyot
Romantic, 2018, Russia
Tihiy Don 7.5
Tihiy Don
Drama, War, History, 2015, Russia
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