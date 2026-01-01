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Maria Chuvilina
Maria Chuvilina
Kinoafisha
Persons
Maria Chuvilina
Maria Chuvilina
Maria Chuvilina
Actor type
Romantic actress
,
Comedy actress
,
Dramatic actress
Popular Films
7.7
There and Back
(2023)
7.3
Stazhyor po-russki
(2025)
6.9
Mokrye majki
(2024)
Filmography
Univer. 15 let spustya
Comedy
2026, Russia
Esli zamuzh nevterpezh
Romantic, Drama
2026, Russia
Otpusk Snezhnoj korolevy
Romantic
2026, Russia
Vyhod est vsegda
Detective, Romantic
2026, Russia
5
Slezy v bolshom gorode
Romantic
2025, Russia
Interesnoe polozhenie
Comedy
2025, Russia
7.3
Stazhyor po-russki
Comedy, Family
2025, Russia
6.7
Pancher
Sport, Drama
2024, Russia
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