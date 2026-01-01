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Maria Chuvilina Maria Chuvilina
Kinoafisha Persons Maria Chuvilina

Maria Chuvilina

Maria Chuvilina

Actor type
Romantic actress, Comedy actress, Dramatic actress

Popular Films

There and Back 7.7
There and Back (2023)
Stazhyor po-russki 7.3
Stazhyor po-russki (2025)
Mokrye majki 6.9
Mokrye majki (2024)

Filmography

Univer. 15 let spustya
Univer. 15 let spustya
Comedy 2026, Russia
Esli zamuzh nevterpezh
Esli zamuzh nevterpezh
Romantic, Drama 2026, Russia
Otpusk Snezhnoj korolevy
Otpusk Snezhnoj korolevy
Romantic 2026, Russia
Vyhod est vsegda
Vyhod est vsegda
Detective, Romantic 2026, Russia
Slezy v bolshom gorode 5
Slezy v bolshom gorode
Romantic 2025, Russia
Interesnoe polozhenie
Interesnoe polozhenie
Comedy 2025, Russia
Stazhyor po-russki 7.3
Stazhyor po-russki
Comedy, Family 2025, Russia
Pancher 6.7
Pancher
Sport, Drama 2024, Russia
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