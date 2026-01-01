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Natalka Denysenko Natalka Denysenko
Kinoafisha Persons Natalka Denysenko

Natalka Denysenko

Natalka Denysenko

Date of Birth
17 December 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Avantyura na dvoih 8.3
Avantyura na dvoih (2021)
Klan yuvelirov 7.6
Klan yuvelirov (2015)
Mavka. The Forest Song 7.5
Mavka. The Forest Song (2022)

Filmography

When Will You Marry? 4.8
When Will You Marry? When Will You Marry?
Action, Comedy, Romantic 2025, Ukraine / Slovakia / Latvia / Croatia
Tonkaya rabota
Tonkaya rabota
Romantic, 2022, Ukraine
Mavka. The Forest Song 7.5
Mavka. The Forest Song Mavka. Lisova pisnya
Animation, Comedy, Fantasy 2022, Ukraine
Avantyura na dvoih 8.3
Avantyura na dvoih
Romantic 2021, Ukraine
S kem povedeshsya
S kem povedeshsya
Drama, Comedy, Romantic 2021, Ukraine
Sashino delo 6.1
Sashino delo
Drama, Romantic, Detective, 2020, Ukraine
Za vitrinoy 7.3
Za vitrinoy
Romantic 2019, Ukraine
Polyubi menya takoy
Polyubi menya takoy
Comedy, Romantic, 2018, Ukraine
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