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Natalka Denysenko
Natalka Denysenko
Kinoafisha
Persons
Natalka Denysenko
Natalka Denysenko
Natalka Denysenko
Date of Birth
17 December 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
8.3
Avantyura na dvoih
(2021)
7.6
Klan yuvelirov
(2015)
7.5
Mavka. The Forest Song
(2022)
Filmography
4.8
When Will You Marry?
When Will You Marry?
Action, Comedy, Romantic
2025, Ukraine / Slovakia / Latvia / Croatia
Tonkaya rabota
Romantic,
2022, Ukraine
7.5
Mavka. The Forest Song
Mavka. Lisova pisnya
Animation, Comedy, Fantasy
2022, Ukraine
8.3
Avantyura na dvoih
Romantic
2021, Ukraine
S kem povedeshsya
Drama, Comedy, Romantic
2021, Ukraine
6.1
Sashino delo
Drama, Romantic, Detective,
2020, Ukraine
7.3
Za vitrinoy
Romantic
2019, Ukraine
Polyubi menya takoy
Comedy, Romantic,
2018, Ukraine
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