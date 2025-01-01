Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Laura Wandel Awards

Awards and nominations of Laura Wandel

Laura Wandel
Awards and nominations of Laura Wandel
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Un Certain Regard
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
 Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 2014 Cannes Film Festival 2014
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2021 Tallinn Black Nights Film Festival 2021
Best Youth Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more