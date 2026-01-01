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Kinoafisha Persons Mia Hansen-Løve Awards

Awards and nominations of Mia Hansen-Løve

Mia Hansen-Løve
Awards and nominations of Mia Hansen-Løve
Cannes Film Festival 2022 Cannes Film Festival 2022
Label Europa Cinemas
Winner
Cannes Film Festival 2009 Cannes Film Festival 2009
Un Certain Regard - Special Jury Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
C.I.C.A.E. Award
Nominee
 Golden Camera
Nominee
Berlin International Film Festival 2016 Berlin International Film Festival 2016
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Toronto International Film Festival 2014 Toronto International Film Festival 2014
Special Presentations
Nominee
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