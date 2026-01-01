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Natalia Akhmetova-Kalenova
Natalia Akhmetova-Kalenova
Kinoafisha
Persons
Natalia Akhmetova-Kalenova
Natalia Akhmetova-Kalenova
Natalia Akhmetova-Kalenova
Date of Birth
13 December 1979
Age
46 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
5.6
Zhiga. Na polnoy skorosti
(2025)
3.9
Zdravstvuy, Dedushka Moroz!
(2021)
Filmography
5.6
Zhiga. Na polnoy skorosti
Zhiga. Na polnoy skorosti
Action, Drama
2025, Russia
Watch trailer
3.9
Zdravstvuy, Dedushka Moroz!
Zdravstvuy, Dedushka Moroz!
Family, Comedy
2021, Russia
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