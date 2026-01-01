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Natalia Akhmetova-Kalenova Natalia Akhmetova-Kalenova
Kinoafisha Persons Natalia Akhmetova-Kalenova

Natalia Akhmetova-Kalenova

Natalia Akhmetova-Kalenova

Date of Birth
13 December 1979
Age
46 years old
Zodiac sign
Sagittarius

Popular Films

Zhiga. Na polnoy skorosti 5.6
Zhiga. Na polnoy skorosti (2025)
Zdravstvuy, Dedushka Moroz! 3.9
Zdravstvuy, Dedushka Moroz! (2021)

Filmography

Zhiga. Na polnoy skorosti 5.6
Zhiga. Na polnoy skorosti Zhiga. Na polnoy skorosti
Action, Drama 2025, Russia
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Zdravstvuy, Dedushka Moroz! 3.9
Zdravstvuy, Dedushka Moroz! Zdravstvuy, Dedushka Moroz!
Family, Comedy 2021, Russia
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