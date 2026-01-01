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Nicholas Pinnock
Nicholas Pinnock
Kinoafisha
Persons
Nicholas Pinnock
Nicholas Pinnock
Nicholas Pinnock
Date of Birth
2 September 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Dramatic actor
,
Thriller hero
,
Science-fiction hero
Popular Films
7.9
Heavyweight
(2025)
7.8
Counterpart
(2017)
7.5
For Life
(2020)
Filmography
6.5
Long Bright River
Crime, Thriller,
2025, USA
6.3
Hedda
Hedda
Drama, Romantic
2025, USA
Watch trailer
7.9
Heavyweight
Heavyweight
Thriller
2025, Great Britain
7.2
This Town
Drama, Music
2024, Great Britain
6.9
The Assessment
The Assessment
Drama, Sci-Fi
2024, Germany / USA
Watch trailer
4.5
Django
Drama, Western
2023, France
7.5
For Life
Drama, Crime
2020, USA
7.1
Criminal: UK
Drama, Crime, Detective
2019, Great Britain
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