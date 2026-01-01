Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Nicholas Pinnock
Nicholas Pinnock Nicholas Pinnock
Kinoafisha Persons Nicholas Pinnock

Nicholas Pinnock

Nicholas Pinnock

Date of Birth
2 September 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Virgo
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero, Science-fiction hero

Popular Films

Heavyweight 7.9
Heavyweight (2025)
Counterpart 7.8
Counterpart (2017)
For Life 7.5
For Life (2020)

Filmography

Long Bright River 6.5
Long Bright River
Crime, Thriller, 2025, USA
Hedda 6.3
Hedda Hedda
Drama, Romantic 2025, USA
Watch trailer
Heavyweight 7.9
Heavyweight Heavyweight
Thriller 2025, Great Britain
This Town 7.2
This Town
Drama, Music 2024, Great Britain
The Assessment 6.9
The Assessment The Assessment
Drama, Sci-Fi 2024, Germany / USA
Watch trailer
Django 4.5
Django
Drama, Western 2023, France
For Life 7.5
For Life
Drama, Crime 2020, USA
Criminal: UK 7.1
Criminal: UK
Drama, Crime, Detective 2019, Great Britain
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more