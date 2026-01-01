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Mariya Kononova
Mariya Kononova
Kinoafisha
Persons
Mariya Kononova
Mariya Kononova
Mariya Kononova
Date of Birth
9 July 1987
Age
39 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
8.3
Uchastok № 13
(2024)
7.5
Smeshnaya istoriya
(2023)
7.2
Koshik dlya schastya
(2020)
Filmography
Moya chuzhaya semya
Romantic,
2025, Russia
Ne bojsya, ver, lyubi
Romantic,
2024, Russia
Uchastok № 13 - 2: Zdravstvuj, papa!
Detective,
2024, Russia
8.3
Uchastok № 13
Detective,
2024, Russia
Bez tebya mne zhizni net
Romantic
2023, Russia
7.5
Smeshnaya istoriya
Comedy
2023, Russia
Zagadka Cezarya
Detective
2022, Russia
Bez viny vinovataya
Romantic,
2022, Russia
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