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Mariya Kononova
Mariya Kononova Mariya Kononova
Kinoafisha Persons Mariya Kononova

Mariya Kononova

Mariya Kononova

Date of Birth
9 July 1987
Age
39 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Uchastok № 13 8.3
Uchastok № 13 (2024)
Smeshnaya istoriya 7.5
Smeshnaya istoriya (2023)
Koshik dlya schastya 7.2
Koshik dlya schastya (2020)

Filmography

Moya chuzhaya semya
Moya chuzhaya semya
Romantic, 2025, Russia
Ne bojsya, ver, lyubi
Ne bojsya, ver, lyubi
Romantic, 2024, Russia
Uchastok № 13 - 2: Zdravstvuj, papa!
Uchastok № 13 - 2: Zdravstvuj, papa!
Detective, 2024, Russia
Uchastok № 13 8.3
Uchastok № 13
Detective, 2024, Russia
Bez tebya mne zhizni net
Bez tebya mne zhizni net
Romantic 2023, Russia
Smeshnaya istoriya 7.5
Smeshnaya istoriya
Comedy 2023, Russia
Zagadka Cezarya
Zagadka Cezarya
Detective 2022, Russia
Bez viny vinovataya
Bez viny vinovataya
Romantic, 2022, Russia
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