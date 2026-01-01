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Mikhail Kaminsky Mikhail Kaminsky
Kinoafisha Persons Mikhail Kaminsky

Mikhail Kaminsky

Mikhail Kaminsky

Actor type
Dramatic actor, Romantic hero

Popular Films

Пустая церковь 7.4
Пустая церковь (2022)
Poslednyaya zhertva Anny 5.2
Poslednyaya zhertva Anny (2015)
Sosedka 0.0
Sosedka (2021)

Filmography

Пустая церковь 7.4
Пустая церковь Пустая церковь
Drama 2022, Belarus
Sosedka
Sosedka
Romantic, 2021, Russia
Kacheli
Kacheli
Drama, Crime 2018, Belarus
Pod znakom luny
Pod znakom luny
Drama, Romantic, 2015, Russia
Poslednyaya zhertva Anny 5.2
Poslednyaya zhertva Anny
Drama, Romantic 2015, Russia
Doch za otca
Doch za otca
Drama, Crime, Romantic 2015, Russia
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