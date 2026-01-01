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Mikhail Kaminsky
Mikhail Kaminsky
Kinoafisha
Persons
Mikhail Kaminsky
Mikhail Kaminsky
Mikhail Kaminsky
Actor type
Dramatic actor
,
Romantic hero
Popular Films
7.4
Пустая церковь
(2022)
5.2
Poslednyaya zhertva Anny
(2015)
0.0
Sosedka
(2021)
Filmography
7.4
Пустая церковь
Пустая церковь
Drama
2022, Belarus
Sosedka
Romantic,
2021, Russia
Kacheli
Drama, Crime
2018, Belarus
Pod znakom luny
Drama, Romantic,
2015, Russia
5.2
Poslednyaya zhertva Anny
Drama, Romantic
2015, Russia
Doch za otca
Drama, Crime, Romantic
2015, Russia
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