Awards and nominations of Anupam Tripathi

Anupam Tripathi
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
