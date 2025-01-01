Menu
Kim Joo-ryeong Awards

Kim Joo-ryeong
Awards and nominations of Kim Joo-ryeong
Screen Actors Guild Awards 2022 Screen Actors Guild Awards 2022
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
