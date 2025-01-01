Menu
Awards and nominations of Aleksandr Tsypkin

Aleksandr Tsypkin
Sochi Open Russian Film Festival 2018 Sochi Open Russian Film Festival 2018
Kinotavr. Short Film - Prize of the Russian Guild of Film Scholars and Film Critics
Winner
Kinotavr. Short Film
Nominee
