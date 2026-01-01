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Kseniya Shcherbakova
Kseniya Shcherbakova
Kinoafisha
Persons
Kseniya Shcherbakova
Kseniya Shcherbakova
Kseniya Shcherbakova
Date of Birth
8 January 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
7.8
Smert v obektive
(2020)
6.8
Ira
(2023)
6.7
Teoriya neveroyatnosti
(2015)
Filmography
6.8
Ira
Drama, Comedy
2023, Russia
7.8
Smert v obektive
Detective, Romantic
2020, Russia
Bolshoy artist
Romantic
2019, Russia
Tayna posledney glavy
Detective, Thriller,
2019, Russia
Menya zovut Sasha
Romantic,
2019, Russia
Na perekrestke radosti i gora
Romantic
2016, Russia
5.3
Semya manyaka Belyaeva
Drama, Detective,
2015, Russia
6.7
Teoriya neveroyatnosti
Drama, Romantic,
2015, Russia
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