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Kseniya Shcherbakova
Kseniya Shcherbakova Kseniya Shcherbakova
Kinoafisha Persons Kseniya Shcherbakova

Kseniya Shcherbakova

Kseniya Shcherbakova

Date of Birth
8 January 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Smert v obektive 7.8
Smert v obektive (2020)
Ira 6.8
Ira (2023)
Teoriya neveroyatnosti 6.7
Teoriya neveroyatnosti (2015)

Filmography

Ira 6.8
Ira
Drama, Comedy 2023, Russia
Smert v obektive 7.8
Smert v obektive
Detective, Romantic 2020, Russia
Bolshoy artist
Bolshoy artist
Romantic 2019, Russia
Tayna posledney glavy
Tayna posledney glavy
Detective, Thriller, 2019, Russia
Menya zovut Sasha
Menya zovut Sasha
Romantic, 2019, Russia
Na perekrestke radosti i gora
Na perekrestke radosti i gora
Romantic 2016, Russia
Semya manyaka Belyaeva 5.3
Semya manyaka Belyaeva
Drama, Detective, 2015, Russia
Teoriya neveroyatnosti 6.7
Teoriya neveroyatnosti
Drama, Romantic, 2015, Russia
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