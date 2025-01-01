Menu
Kinoafisha
Anastasiya Gorodentseva
Date of Birth
14 June 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Gemini
Vosem razgnevannyh zhenschin
Drama
2022, Russia
Smertelnyy nomer
War, Drama
2021, Russia
Ptichka v kletke
Drama, Detective
2020, Russia
Podem s glubiny
Detective, Drama
2018, Russia
Dom malyutki
Romantic
2010, Russia
6.7
Love. Olympics. Rock'n'roll
Olimpiyskaya derevnya
Comedy
2010, Russia
Watch trailer
Lyubka
Drama, War
2009, Russia
7.4
Lyubka
Lyubka
Drama
2009, Russia
