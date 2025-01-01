Menu
Anastasiya Gorodentseva
Date of Birth
14 June 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

Lyubka 7.4
Lyubka (2009)
Love. Olympics. Rock'n'roll 6.7
Love. Olympics. Rock'n'roll (2010)
Smertelnyy nomer 0.0
Smertelnyy nomer (2021)

Filmography

Genre
Year
All 8 Films 2 TV Shows 6 Actress 8 Director 1 Writer 1
Vosem razgnevannyh zhenschin
Drama 2022, Russia
Smertelnyy nomer
War, Drama 2021, Russia
Ptichka v kletke
Drama, Detective 2020, Russia
Podem s glubiny
Detective, Drama 2018, Russia
Dom malyutki
Romantic 2010, Russia
Love. Olympics. Rock'n'roll 6.7
Comedy 2010, Russia
Lyubka
Drama, War 2009, Russia
Lyubka 7.4
Drama 2009, Russia
