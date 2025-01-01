Menu
Oleksandr Pikalov
Oleksandr Pikalov
Date of Birth
30 January 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
5.0
Gulliver returns
(2022)
3.3
The Three Musketeers
(2005)
0.0
Vechіrnіy kvartal
(2004)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Musical
Reality-TV
Year
All
2022
2015
2005
2004
All
4
Films
2
TV Shows
2
Actor
3
Writer
2
5
Gulliver returns
Gulliver returns
Adventure
2022, Ukraine
Sluga narodu
Comedy
2015, Ukraine
3.3
The Three Musketeers
Tri mushketyora
Musical, Comedy
2005, Russia
Vechіrnіy kvartal
Reality-TV
2004, Ukraine
