Oleksandr Pikalov

Date of Birth
30 January 1976
Age
49 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

Gulliver returns 5.0
Gulliver returns (2022)
The Three Musketeers 3.3
The Three Musketeers (2005)
Vechіrnіy kvartal 0.0
Vechіrnіy kvartal (2004)

Filmography

Genre
Year
Gulliver returns 5
Gulliver returns Gulliver returns
Adventure 2022, Ukraine
Sluga narodu
Sluga narodu
Comedy 2015, Ukraine
The Three Musketeers 3.3
The Three Musketeers Tri mushketyora
Musical, Comedy 2005, Russia
Vechіrnіy kvartal
Vechіrnіy kvartal
Reality-TV 2004, Ukraine
