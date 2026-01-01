Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Yuliya Bedareva
Yuliya Bedareva Yuliya Bedareva
Kinoafisha Persons Yuliya Bedareva

Yuliya Bedareva

Yuliya Bedareva

Date of Birth
31 July 1982
Age
44 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Ya delayu shag 6.8
Ya delayu shag (2023)
Lena i spravedlivost 6.7
Lena i spravedlivost (2022)
Postuchis v moyu Tver 6.4
Postuchis v moyu Tver (2024)

Filmography

Kazachok 4.9
Kazachok
Comedy, Adventure 2024, Russia
Postuchis v moyu Tver 6.4
Postuchis v moyu Tver Postuchis v moyu Tver
Comedy, Drama, Romantic 2024, Russia
Watch trailer
Ya delayu shag 6.8
Ya delayu shag YA delayu shag
Drama, Romantic 2023, Russia
Watch trailer
Lena i spravedlivost 6.7
Lena i spravedlivost Lena i spravedlivost
Comedy 2022, Russia
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more