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Yuliya Bedareva
Yuliya Bedareva
Kinoafisha
Persons
Yuliya Bedareva
Yuliya Bedareva
Yuliya Bedareva
Date of Birth
31 July 1982
Age
44 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress
,
Dramatic actress
,
Romantic actress
Popular Films
6.8
Ya delayu shag
(2023)
6.7
Lena i spravedlivost
(2022)
6.4
Postuchis v moyu Tver
(2024)
Filmography
4.9
Kazachok
Comedy, Adventure
2024, Russia
6.4
Postuchis v moyu Tver
Postuchis v moyu Tver
Comedy, Drama, Romantic
2024, Russia
Watch trailer
6.8
Ya delayu shag
YA delayu shag
Drama, Romantic
2023, Russia
Watch trailer
6.7
Lena i spravedlivost
Lena i spravedlivost
Comedy
2022, Russia
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