Bowen Yang
Awards
Awards and nominations of Bowen Yang
Bowen Yang
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
