Kinoafisha Persons Olga Bodrova Awards

Awards and nominations of Olga Bodrova

Olga Bodrova
Sochi Open Russian Film Festival 2021 Sochi Open Russian Film Festival 2021
Best Actress
Winner
