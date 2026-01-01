Menu
Marina Denisova
Date of Birth
21 March 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Action heroine

Popular Films

Ona ne mogla inache 7.8
Ona ne mogla inache (2013)
Ice 3 7.5
Ice 3 (2024)
Pancher 6.8
Pancher (2024)

Filmography

Genre
Year
Tajga 6.4
Tajga
Detective 2025, Russia
Varino schaste
Varino schaste
Romantic 2025, Russia
Bald Nanny 5.8
Bald Nanny Lysyy nyan
Action, Comedy, Family 2025, Russia
Watch trailer
Pancher 6.8
Pancher
Sport, Drama 2024, Russia
Vernut zhizn
Vernut zhizn
Romantic 2024, Russia
Lyubov i drugie prepyatstviya
Lyubov i drugie prepyatstviya
Romantic 2024, Russia
Ice 3 7.5
Ice 3 Lyod 3
Romantic, Drama, Sport 2024, Russia
Watch trailer
Sato
Sato
Family, Sci-Fi 2023, Russia
Ne obmani
Ne obmani
Detective, Romantic 2022, Russia
Kuklovod
Kuklovod
Detective 2021, Russia
Kurort cveta haki 5.6
Kurort cveta haki
Drama, Romantic 2021, Russia
Solntsepyok 5.3
Solntsepyok Solntsepyok
Action, Drama, Thriller 2021, Russia
Venec tvoreniya
Venec tvoreniya
Drama, Romantic 2020, Russia
Gorizonty lyubvi
Gorizonty lyubvi
Drama, Romantic 2018, Ukraine
Pyat let spustya
Pyat let spustya
Romantic 2018, Russia
Slezy na podushke
Slezy na podushke
Romantic 2016, Russia
Dom dlya kukly
Dom dlya kukly
Romantic, Thriller 2016, Russia/Belarus
Ukradennoe schaste
Ukradennoe schaste
Drama, Romantic 2016, Russia
Prostit za vsyo 5.2
Prostit za vsyo Prostit za vsyo
Romantic 2015, Russia
Son kak zhizn
Son kak zhizn
Romantic 2014, Russia
Vrachiha
Vrachiha
Drama, Romantic 2014, Russia
Zamok na peske
Zamok na peske
Romantic 2014, Russia
Pozovi i ya pridu 4.5
Pozovi i ya pridu
Romantic 2014, Russia
Ona ne mogla inache 7.8
Ona ne mogla inache
Drama 2013, Russia/Belarus
