Marina Denisova

Date of Birth
21 March 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Action heroine
Popular Films
7.8
Ona ne mogla inache
(2013)
7.5
Ice 3
(2024)
6.8
Pancher
(2024)
Filmography
6.4
Tajga
Detective
2025, Russia
Varino schaste
Romantic
2025, Russia
5.8
Bald Nanny
Lysyy nyan
Action, Comedy, Family
2025, Russia
Watch trailer
6.8
Pancher
Sport, Drama
2024, Russia
Vernut zhizn
Romantic
2024, Russia
Lyubov i drugie prepyatstviya
Romantic
2024, Russia
7.5
Ice 3
Lyod 3
Romantic, Drama, Sport
2024, Russia
Watch trailer
Sato
Family, Sci-Fi
2023, Russia
Ne obmani
Detective, Romantic
2022, Russia
Kuklovod
Detective
2021, Russia
5.6
Kurort cveta haki
Drama, Romantic
2021, Russia
5.3
Solntsepyok
Solntsepyok
Action, Drama, Thriller
2021, Russia
Venec tvoreniya
Drama, Romantic
2020, Russia
Gorizonty lyubvi
Drama, Romantic
2018, Ukraine
Pyat let spustya
Romantic
2018, Russia
Slezy na podushke
Romantic
2016, Russia
Dom dlya kukly
Romantic, Thriller
2016, Russia/Belarus
Ukradennoe schaste
Drama, Romantic
2016, Russia
5.2
Prostit za vsyo
Prostit za vsyo
Romantic
2015, Russia
Son kak zhizn
Romantic
2014, Russia
Vrachiha
Drama, Romantic
2014, Russia
Zamok na peske
Romantic
2014, Russia
4.5
Pozovi i ya pridu
Romantic
2014, Russia
7.8
Ona ne mogla inache
Drama
2013, Russia/Belarus
Show more
