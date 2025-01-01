Menu
Kinoafisha
Persons
Laurence Rickard
Awards
Awards and nominations of Laurence Rickard
Laurence Rickard
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Laurence Rickard
BAFTA Awards 2010
Best Writer
Winner
BAFTA Awards 2011
Best Writer
Nominee
BAFTA Awards 2009
Best Writer
Nominee
