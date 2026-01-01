Menu
Margaret Goodman

Date of Birth
10 October 1936
Age
89 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Thriller heroine, Comedy actress

Popular Films

Crisis in Six Scenes (2016)
Held Hostage in My House (2024)

Filmography

Genre
Year
Held Hostage in My House 4.1
Held Hostage in My House Held Hostage in My House
Detective, Thriller 2024, USA
Watch trailer
Crisis in Six Scenes 6.8
Crisis in Six Scenes
Comedy 2016, USA
