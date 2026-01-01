Menu
Margaret Goodman
Margaret Goodman
Margaret Goodman
Margaret Goodman
Margaret Goodman
Date of Birth
10 October 1936
Age
89 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Thriller heroine, Comedy actress
Popular Films
6.8
Crisis in Six Scenes
(2016)
4.1
Held Hostage in My House
(2024)
Filmography
4.1
Held Hostage in My House
Held Hostage in My House
Detective, Thriller
2024, USA
6.8
Crisis in Six Scenes
Comedy
2016, USA
