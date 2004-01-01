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Elva Guerra
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Persons
Elva Guerra
Elva Guerra
Elva Guerra
Date of Birth
1 January 2004
Age
22 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Comedy actress
,
Thriller heroine
Popular Films
8.2
Reservation Dogs
(2021)
7.6
Dark Winds
(2022)
Filmography
7.6
Dark Winds
Thriller, Detective, Crime
2022, USA
8.2
Reservation Dogs
Comedy, Crime
2021, USA
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