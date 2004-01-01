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Elva Guerra
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Elva Guerra

Elva Guerra

Date of Birth
1 January 2004
Age
22 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Comedy actress, Thriller heroine

Popular Films

Reservation Dogs 8.2
Reservation Dogs (2021)
Dark Winds 7.6
Dark Winds (2022)

Filmography

Dark Winds 7.6
Dark Winds
Thriller, Detective, Crime 2022, USA
Reservation Dogs 8.2
Reservation Dogs
Comedy, Crime 2021, USA
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