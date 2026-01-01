Masaki Aizawa

Menu
Date of Birth
19 January 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Action hero, Voice actor, Horror actor
Popular Films
8.8
Death Note
(2006)
7.8
Kiseijû: Sei no kakuritsu
(2014)
7.2
Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing
(2025)
Filmography
7.3
Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing
Gekijôban Project Sekai: Kowareta Sekai to Utaenai Miku
Animation, Music
2025, Japan
7.8
Kiseijû: Sei no kakuritsu
Action, Anime, Horror
2014, Japan
8.8
Death Note
Fantasy, Crime, Anime, Detective, Action, Drama
2006, Japan
