Masaki Aizawa

Date of Birth
19 January 1965
Age
61 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Action hero, Voice actor, Horror actor

Filmography

Genre
Year
Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing 7.3
Colorful Stage! The Movie: A Miku Who Can't Sing Gekijôban Project Sekai: Kowareta Sekai to Utaenai Miku
Animation, Music 2025, Japan
Kiseijû: Sei no kakuritsu 7.8
Kiseijû: Sei no kakuritsu
Action, Anime, Horror 2014, Japan
Death Note 8.8
Death Note
Fantasy, Crime, Anime, Detective, Action, Drama 2006, Japan
