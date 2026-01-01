Menu
Kinoafisha
Persons
Richard Edlund
Awards
Awards and nominations of Richard Edlund
Richard Edlund
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Richard Edlund
Academy Awards, USA 2007
Medal of Commendation
Winner
Academy Awards, USA 1987
Scientific and Engineering Award
Winner
Scientific and Engineering Award
Winner
Best Achievement in Visual Effects
Nominee
Academy Awards, USA 1984
Special Achievement Award
Winner
Academy Awards, USA 1982
Best Achievement in Visual Effects
Winner
Scientific and Engineering Award
Winner
Scientific and Engineering Award
Winner
Academy Awards, USA 1981
Special Achievement Award
Winner
Special Achievement Award
Winner
Academy Awards, USA 1978
Best Achievement in Visual Effects
Winner
Academy Awards, USA 1993
Best Achievement in Visual Effects
Nominee
Best Achievement in Visual Effects
Nominee
Academy Awards, USA 1989
Best Achievement in Visual Effects
Nominee
Academy Awards, USA 1985
Best Achievement in Visual Effects
Nominee
Best Achievement in Visual Effects
Nominee
Academy Awards, USA 1983
Best Achievement in Visual Effects
Nominee
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Individual Achievement - Creative Technical Crafts
Winner
Outstanding Individual Achievement - Creative Technical Crafts
Winner
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
BAFTA Awards 1984
Best Special Visual Effects
Winner
BAFTA Awards 1983
Best Special Visual Effects
Winner
BAFTA Awards 1993
Best Special Effects
Nominee
Best Special Effects
Nominee
BAFTA Awards 1985
Best Special Visual Effects
Nominee
