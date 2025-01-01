Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Dori Berinstein Awards

Awards and nominations of Dori Berinstein

Dori Berinstein
Awards and nominations of Dori Berinstein
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more