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Nikita Grammatikov
Nikita Grammatikov
Kinoafisha
Persons
Nikita Grammatikov
Nikita Grammatikov
Nikita Grammatikov
Date of Birth
13 February 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actor
,
Thriller hero
Popular Films
6.4
Femida vidit
(2021)
6.3
Moya bolshaya tayna
(2021)
6.2
Vrag u vorot
(2024)
Filmography
5.5
Dobryy doktor
Dobryy doktor
Comedy
2026, Russia
Watch trailer
6.2
Vrag u vorot
Detective, War
2024, Russia
6.2
Eva, rozhay!
Comedy
2022, Russia
6.3
Moya bolshaya tayna
Thriller, Drama
2021, Russia
5.8
Dokumentalist. Okhotnik za prizrakami
Drama, Thriller, Mystery
2021, Russia
6.4
Femida vidit
Comedy, Drama, Detective
2021, Russia
6.2
Uchitelya
Drama
2019, Russia
6
Proklyatie spyaschih
Thriller, Mystery
2018, Russia
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