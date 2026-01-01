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Nikita Grammatikov
Nikita Grammatikov Nikita Grammatikov
Kinoafisha Persons Nikita Grammatikov

Nikita Grammatikov

Nikita Grammatikov

Date of Birth
13 February 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero

Popular Films

Femida vidit 6.4
Femida vidit (2021)
Moya bolshaya tayna 6.3
Moya bolshaya tayna (2021)
Vrag u vorot 6.2
Vrag u vorot (2024)

Filmography

Dobryy doktor 5.5
Dobryy doktor Dobryy doktor
Comedy 2026, Russia
Watch trailer
Vrag u vorot 6.2
Vrag u vorot
Detective, War 2024, Russia
Eva, rozhay! 6.2
Eva, rozhay!
Comedy 2022, Russia
Moya bolshaya tayna 6.3
Moya bolshaya tayna
Thriller, Drama 2021, Russia
Dokumentalist. Okhotnik za prizrakami 5.8
Dokumentalist. Okhotnik za prizrakami
Drama, Thriller, Mystery 2021, Russia
Femida vidit 6.4
Femida vidit
Comedy, Drama, Detective 2021, Russia
Uchitelya 6.2
Uchitelya
Drama 2019, Russia
Proklyatie spyaschih 6
Proklyatie spyaschih
Thriller, Mystery 2018, Russia
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