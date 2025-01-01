Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Heidi Ewing Awards

Awards and nominations of Heidi Ewing

Heidi Ewing
Awards and nominations of Heidi Ewing
Academy Awards, USA 2007 Academy Awards, USA 2007
Best Documentary Feature
Nominee
 Best Documentary Feature
Nominee
Sundance Film Festival 2020 Sundance Film Festival 2020
Best of Next!
Winner
NEXT Innovator Award
Winner
Sundance Film Festival 2012 Sundance Film Festival 2012
Documentary
Nominee
 Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2010 Sundance Film Festival 2010
Documentary
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more