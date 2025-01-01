Menu
Heidi Ewing
Awards
Awards and nominations of Heidi Ewing
Heidi Ewing
Academy Awards, USA 2007
Best Documentary Feature
Nominee
Best Documentary Feature
Nominee
Sundance Film Festival 2020
Best of Next!
Winner
NEXT Innovator Award
Winner
Sundance Film Festival 2012
Documentary
Nominee
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2010
Documentary
Nominee
