H.E.R.
Awards
Awards and nominations of H.E.R.
H.E.R.
About
Filmography
Awards
Academy Awards, USA 2021
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Winner
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Winner
Golden Globes, USA 2021
Best Song
Nominee
Best Song
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
