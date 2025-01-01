Menu
Awards and nominations of Brandi Carlile

Brandi Carlile
Academy Awards, USA 2025 Academy Awards, USA 2025
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
