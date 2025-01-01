Menu
Anna Arefeva
Date of Birth
24 August 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Virgo

Filmography

Genre
Year
Films 1 TV Shows 12 Actress 13
Eksklyuziv 3
Hochu tebe verit
Romantic 2022, Ukraine
Blondinka 5.8
Comedy, Drama 2022, Russia
Watch trailer
The Adviser
Drama, Mystery 2020, Ukraine
Lyubov po kontraktu
Drama, Romantic 2019, Russia
Mentovskaya saga
Detective 2018, Russia
Zhizn, po sluham, odna
Romantic, Detective 2017, Russia
Bezopasnost
Drama, Romantic, Detective 2017, Russia
Oficerskie zhyony
Drama 2015, Ukraine/Russia
Niti lyubvi
Drama, Romantic 2014, Russia
Predatel
Action, Thriller, Crime 2012, Russia
Pyataya gruppa krovi
Romantic 2011, Russia
Slovo zhenshchine
Drama, Romantic 2010, Russia
