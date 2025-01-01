Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Aleksandr Babaev
Aleksandr Babaev
Date of Birth
8 February 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
9.8
Nasledniki. Dar krovi
(2024)
7.5
Semeynyy prizrak
(2025)
Tickets
6.1
Taynyy Santa
(2022)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Family
Fantasy
Romantic
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2026
2025
2024
2022
2021
All
8
Films
7
TV Shows
1
Director
8
Writer
2
Producer
1
Skazochnye vykhodnye
Skazochnye vykhodnye
Family
2026, Russia
5.9
Sokrovishcha gnomov
Sokrovishcha gnomov
Comedy, Adventure, Family
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
7.5
Semeynyy prizrak
Semeynyy prizrak
Comedy, Sci-Fi
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
Snegovik
Fantasy
2025, Russia
9.8
Nasledniki. Dar krovi
Fantasy
2024, Russia
5.9
Moyo sobache delo
Moyo sobache delo
Family, Comedy
2024, Russia
Watch trailer
Tickets
6.1
Taynyy Santa
Taynyy Santa
Romantic, Comedy
2022, Russia
Watch trailer
5.3
Row 19
Ryad 19
Thriller
2021, Russia
Watch trailer
