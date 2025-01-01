Aleksandr Babaev

Menu
Date of Birth
8 February 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Aquarius

Nasledniki. Dar krovi (2024)
Semeynyy prizrak (2025)
Taynyy Santa (2022)

Filmography

Skazochnye vykhodnye Skazochnye vykhodnye
Family 2026, Russia
Sokrovishcha gnomov 5.9
Sokrovishcha gnomov Sokrovishcha gnomov
Comedy, Adventure, Family 2025, Russia
Semeynyy prizrak 7.5
Semeynyy prizrak Semeynyy prizrak
Comedy, Sci-Fi 2025, Russia
Snegovik
Fantasy 2025, Russia
Nasledniki. Dar krovi
Fantasy 2024, Russia
Moyo sobache delo Moyo sobache delo
Family, Comedy 2024, Russia
Taynyy Santa Taynyy Santa
Romantic, Comedy 2022, Russia
Row 19 Ryad 19
Thriller 2021, Russia
