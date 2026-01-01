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Kinoafisha Persons Nina Metivier Awards

Awards and nominations of Nina Metivier

Nina Metivier
Awards and nominations of Nina Metivier
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Best Interactive - Original
Winner
Best Interactive - Original
Winner
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