Jay Kogen
Awards
Awards and nominations of Jay Kogen
Jay Kogen
About
Awards
Awards and nominations of Jay Kogen
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Children's Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Children's Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
