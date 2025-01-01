Menu
Kinoafisha Persons Jay Kogen Awards

Jay Kogen
Awards and nominations of Jay Kogen
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Winner
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Children's Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Children's Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Nominee
