Kinoafisha Persons Jimmy McGovern Awards

Jimmy McGovern
BAFTA Awards 2022 BAFTA Awards 2022
Mini-Series
Winner
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Best Drama Series
Winner
Best Writer
Nominee
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
Best Drama Series
Winner
BAFTA Awards 1997 BAFTA Awards 1997
Single Drama
Winner
Single Drama
Winner
BAFTA Awards 2021 BAFTA Awards 2021
Single Drama
Nominee
BAFTA Awards 2015 BAFTA Awards 2015
Single Drama
Nominee
 Single Drama
Nominee
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Mini-Series
Nominee
 Mini-Series
Nominee
 Best Writer: Drama
Nominee
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best Drama Series
Nominee
 Best Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2000 BAFTA Awards 2000
Single Drama
Nominee
 Single Drama
Nominee
BAFTA Awards 1998 BAFTA Awards 1998
Best Drama Serial
Nominee
 Best Drama Serial
Nominee
BAFTA Awards 1996 BAFTA Awards 1996
Single Drama
Nominee
 Single Drama
Nominee
BAFTA Awards 1994 BAFTA Awards 1994
Best Drama Series
Nominee
 Best Drama Series
Nominee
