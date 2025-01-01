Menu
Jimmy McGovern
Awards
Awards and nominations of Jimmy McGovern
Jimmy McGovern
About
Awards
Awards and nominations of Jimmy McGovern
BAFTA Awards 2022
Mini-Series
Winner
BAFTA Awards 2008
Best Drama Series
Winner
Best Writer
Nominee
BAFTA Awards 2007
Best Drama Series
Winner
BAFTA Awards 1997
Single Drama
Winner
Single Drama
Winner
BAFTA Awards 2021
Single Drama
Nominee
BAFTA Awards 2015
Single Drama
Nominee
Single Drama
Nominee
BAFTA Awards 2013
Mini-Series
Nominee
Mini-Series
Nominee
Best Writer: Drama
Nominee
BAFTA Awards 2010
Best Drama Series
Nominee
Best Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2000
Single Drama
Nominee
Single Drama
Nominee
BAFTA Awards 1998
Best Drama Serial
Nominee
Best Drama Serial
Nominee
BAFTA Awards 1996
Single Drama
Nominee
Single Drama
Nominee
BAFTA Awards 1994
Best Drama Series
Nominee
Best Drama Series
Nominee
