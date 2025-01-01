Menu
Kinoafisha Persons Thaddeus O'Sullivan Awards

Awards and nominations of Thaddeus O'Sullivan

Thaddeus O'Sullivan
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 1986 BAFTA Awards 1986
Best British Short Film
Nominee
Venice Film Festival 1995 Venice Film Festival 1995
Golden Lion
Nominee
