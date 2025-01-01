Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Thaddeus O'Sullivan
Awards
Awards and nominations of Thaddeus O'Sullivan
Thaddeus O'Sullivan
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Thaddeus O'Sullivan
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 1986
Best British Short Film
Nominee
Venice Film Festival 1995
Golden Lion
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree