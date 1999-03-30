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Nikita Patuev
Nikita Patuev
Kinoafisha
Persons
Nikita Patuev
Nikita Patuev
Nikita Patuev
Date of Birth
30 March 1999
Age
27 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
Popular Films
6.1
Nina
(2022)
5.8
Podslushano
(2021)
Filmography
6.1
Nina
Comedy
2022, Russia
5.8
Podslushano
Drama
2021, Russia
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