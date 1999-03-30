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Nikita Patuev
Nikita Patuev Nikita Patuev
Kinoafisha Persons Nikita Patuev

Nikita Patuev

Nikita Patuev

Date of Birth
30 March 1999
Age
27 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor

Popular Films

Nina 6.1
Nina (2022)
Podslushano 5.8
Podslushano (2021)

Filmography

Nina 6.1
Nina
Comedy 2022, Russia
Podslushano 5.8
Podslushano
Drama 2021, Russia
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