Awards and nominations of Jennifer Crittenden

Awards and nominations of Jennifer Crittenden
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Comedy Series
Nominee
