Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Stephen Dunn Awards

Awards and nominations of Stephen Dunn

Stephen Dunn
Awards and nominations of Stephen Dunn
Sundance Film Festival 2015 Sundance Film Festival 2015
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
 Short Film Grand Jury Prize
Nominee
 Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Toronto International Film Festival 2015 Toronto International Film Festival 2015
Best Canadian Feature Film
Winner
Toronto International Film Festival 2010 Toronto International Film Festival 2010
RBC Emerging Filmmaker Award - Fan Favorite
Winner
RBC Emerging Filmmaker Award - Honorable Mention
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more