Stephen Dunn
Awards
Stephen Dunn
About
Awards
Sundance Film Festival 2015
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Short Film Grand Jury Prize
Nominee
Toronto International Film Festival 2015
Best Canadian Feature Film
Winner
Toronto International Film Festival 2010
RBC Emerging Filmmaker Award - Fan Favorite
Winner
RBC Emerging Filmmaker Award - Honorable Mention
Winner
