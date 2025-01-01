Menu
Jason Hehir
Awards
Jason Hehir
About
Awards
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
