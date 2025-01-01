Menu
Kinoafisha Persons Jason Hehir Awards

Awards and nominations of Jason Hehir

Jason Hehir
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Winner
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
