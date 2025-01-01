Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Dave Filoni
Persons
Dave Filoni
Awards
Awards and nominations of Dave Filoni
Dave Filoni
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Dave Filoni
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Children's Program
Nominee
Outstanding Children's Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Children's Program
Nominee
Outstanding Children's Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Children's Program
Nominee
Outstanding Children's Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Children's Program
Nominee
Outstanding Children's Program
Nominee
