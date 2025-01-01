Menu
Awards and nominations of Dave Filoni

Dave Filoni
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Children's Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Children's Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Children's Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Children's Program
Nominee
