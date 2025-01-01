Menu
Awards and nominations of Kabir Akhtar

Kabir Akhtar
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Picture Editing for Short-Form Segments and Variety Specials
Nominee
