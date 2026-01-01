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Carolyn Adair
Carolyn Adair Carolyn Adair
Kinoafisha Persons Carolyn Adair

Carolyn Adair

Carolyn Adair

Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine, Horror actress

Popular Films

Remarkably Bright Creatures 7.7
Remarkably Bright Creatures (2026)
Heretic 6.8
Heretic (2024)
Happy Face 6.5
Happy Face (2025)

Filmography

Remarkably Bright Creatures 7.7
Remarkably Bright Creatures Remarkably Bright Creatures
Drama 2026, USA
Watch trailer
Happy Face 6.5
Happy Face
Drama, Thriller 2025, USA
Heretic 6.8
Heretic Heretic
Horror, Thriller 2024, USA
Watch trailer
His & Hers 6.1
His & Hers His & Hers
Comedy, Romantic 2024, Canada
School Spirits
School Spirits
Drama, Fantasy 2023, USA
Kung Fu 5.4
Kung Fu
Drama, Action, Adventure 2021, USA
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