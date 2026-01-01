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Carolyn Adair
Carolyn Adair
Kinoafisha
Persons
Carolyn Adair
Carolyn Adair
Carolyn Adair
Actor type
Dramatic actress
,
Thriller heroine
,
Horror actress
Popular Films
7.7
Remarkably Bright Creatures
(2026)
6.8
Heretic
(2024)
6.5
Happy Face
(2025)
Filmography
7.7
Remarkably Bright Creatures
Remarkably Bright Creatures
Drama
2026, USA
Watch trailer
6.5
Happy Face
Drama, Thriller
2025, USA
6.8
Heretic
Heretic
Horror, Thriller
2024, USA
Watch trailer
6.1
His & Hers
His & Hers
Comedy, Romantic
2024, Canada
School Spirits
Drama, Fantasy
2023, USA
5.4
Kung Fu
Drama, Action, Adventure
2021, USA
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