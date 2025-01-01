Menu
Hettie MacDonald
Awards
Awards and nominations of Hettie MacDonald
Hettie MacDonald
Awards and nominations of Hettie MacDonald
BAFTA Awards 2009
Single Drama
Winner
Single Drama
Winner
BAFTA Awards 2018
Mini-Series
Nominee
Mini-Series
Nominee
BAFTA Awards 2013
Best Director: Fiction
Nominee
