Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Pascal Bonitzer Awards

Awards and nominations of Pascal Bonitzer

Pascal Bonitzer
Awards and nominations of Pascal Bonitzer
Venice Film Festival 2012 Venice Film Festival 2012
Queer Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2003 Berlin International Film Festival 2003
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more