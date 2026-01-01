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Oksana Barkovskaya
Oksana Barkovskaya
Kinoafisha
Persons
Oksana Barkovskaya
Oksana Barkovskaya
Oksana Barkovskaya
Date of Birth
14 October 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
7.0
Story of one Appointment
(2018)
6.9
Placsa
(2023)
6.9
Za polchasa do vesny
(2023)
Filmography
Vyhod
Drama, Romantic
2026, Russia
6.4
Trudnaya
Drama
2024, Russia
6.1
Nash papa - Ded Moroz!
Nash papa - Ded Moroz!
Comedy, Drama
2024, Russia
Watch trailer
6.9
Placsa
Drama, Music
2023, Russia
6.9
Za polchasa do vesny
Drama, Music
2023, Belarus
5.6
The New Guy
Drama
2020, Russia
7
Story of one Appointment
Istoriya odnogo naznacheniya
Biography, History
2018, Russia
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