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Oksana Barkovskaya
Oksana Barkovskaya Oksana Barkovskaya
Kinoafisha Persons Oksana Barkovskaya

Oksana Barkovskaya

Oksana Barkovskaya

Date of Birth
14 October 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

Story of one Appointment 7.0
Story of one Appointment (2018)
Placsa 6.9
Placsa (2023)
Za polchasa do vesny 6.9
Za polchasa do vesny (2023)

Filmography

Vyhod
Vyhod
Drama, Romantic 2026, Russia
Trudnaya 6.4
Trudnaya
Drama 2024, Russia
Nash papa - Ded Moroz! 6.1
Nash papa - Ded Moroz! Nash papa - Ded Moroz!
Comedy, Drama 2024, Russia
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Placsa 6.9
Placsa
Drama, Music 2023, Russia
Za polchasa do vesny 6.9
Za polchasa do vesny
Drama, Music 2023, Belarus
The New Guy 5.6
The New Guy
Drama 2020, Russia
Story of one Appointment 7
Story of one Appointment Istoriya odnogo naznacheniya
Biography, History 2018, Russia
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