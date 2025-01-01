Menu
Awards and nominations of Dasha Nekrasova

Dasha Nekrasova
Screen Actors Guild Awards 2022 Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Berlin International Film Festival 2021 Berlin International Film Festival 2021
Best First Feature Award
Winner
Best First Feature Award
Winner
Best Feature Film
Nominee
 Encounters Award
Nominee
