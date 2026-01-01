Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandra Afanasyeva-Shevchuk Aleksandra Afanasyeva-Shevchuk
Kinoafisha Persons Aleksandra Afanasyeva-Shevchuk

Aleksandra Afanasyeva-Shevchuk

Aleksandra Afanasyeva-Shevchuk

Date of Birth
23 April 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress

Popular Films

Lyubit i nenavidet 4.9
Lyubit i nenavidet (2014)
Zhenshchina bez proshlogo 4.2
Zhenshchina bez proshlogo (2008)
Drugoe litso 4.2
Drugoe litso (2008)

Filmography

Genre
Year
Zhilishchnyj vopros
Zhilishchnyj vopros
Romantic 2023, Russia
Barbi i medved
Barbi i medved
Romantic 2015, Russia
Lyubit i nenavidet 4.9
Lyubit i nenavidet
Drama, Detective 2014, Russia
Family 2.6
Family Rodnoy chelovek
Romantic 2013, Russia
Zhenshchina bez proshlogo 4.2
Zhenshchina bez proshlogo
Drama 2008, Russia
Drugoe litso 4.2
Drugoe litso Drugoe litso
Drama, Mystery 2008, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more