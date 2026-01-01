Menu
Aleksandra Afanasyeva-Shevchuk
Aleksandra Afanasyeva-Shevchuk
Date of Birth
23 April 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress
Popular Films
4.9
Lyubit i nenavidet
(2014)
4.2
Zhenshchina bez proshlogo
(2008)
4.2
Drugoe litso
(2008)
6
Zhilishchnyj vopros
Romantic
2023, Russia
Barbi i medved
Romantic
2015, Russia
4.9
Lyubit i nenavidet
Drama, Detective
2014, Russia
2.6
Family
Rodnoy chelovek
Romantic
2013, Russia
4.2
Zhenshchina bez proshlogo
Drama
2008, Russia
4.2
Drugoe litso
Drugoe litso
Drama, Mystery
2008, Russia
