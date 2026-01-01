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Nicole Brydon Bloom
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Persons
Nicole Brydon Bloom
Nicole Brydon Bloom
Nicole Brydon Bloom
Date of Birth
23 March 1994
Age
32 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actress
,
Thriller heroine
,
Horror actress
Popular Films
7.8
Paradise
(2025)
7.5
We Were the Lucky Ones
(2024)
5.8
1BR
(2019)
Filmography
7.8
Paradise
Drama, Thriller
2025, USA
7.5
We Were the Lucky Ones
Drama,
2024, USA
5.8
1BR
1BR
Drama, Horror, Thriller
2019, USA
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