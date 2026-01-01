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Nicole Brydon Bloom
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Nicole Brydon Bloom

Nicole Brydon Bloom

Date of Birth
23 March 1994
Age
32 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine, Horror actress

Popular Films

Paradise 7.8
Paradise (2025)
We Were the Lucky Ones 7.5
We Were the Lucky Ones (2024)
1BR 5.8
1BR (2019)

Filmography

Paradise 7.8
Paradise
Drama, Thriller 2025, USA
We Were the Lucky Ones 7.5
We Were the Lucky Ones
Drama, 2024, USA
1BR 5.8
1BR 1BR
Drama, Horror, Thriller 2019, USA
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