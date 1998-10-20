Menu
Andrey Gryzlov
Date of Birth
20 October 1998
Age
26 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

Vladivostok 5.8
Vladivostok (2021)
Svet v okne 0.0
Svet v okne (2024)
Krugi na vode 0.0
Krugi na vode (2025)

Filmography

Genre
Year
All 5 Films 1 TV Shows 4 Actor 5
Krugi na vode
Krugi na vode
Drama, Romantic 2025, Russia
Uchilka
Uchilka
Drama, Romantic 2025, Russia
Svet v okne
Svet v okne
Romantic 2024, Russia
Al-Kapotnya
Al-Kapotnya
Comedy, Drama, Romantic 2021, Russia
Vladivostok 5.8
Vladivostok Vladivostok
Drama 2021, Russia
Watch trailer
