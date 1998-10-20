Menu
Andrey Gryzlov
Date of Birth
20 October 1998
Age
26 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
5.8
Vladivostok
(2021)
0.0
Svet v okne
(2024)
0.0
Krugi na vode
(2025)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Romantic
Year
All
2025
2024
2021
All
5
Films
1
TV Shows
4
Actor
5
Krugi na vode
Drama, Romantic
2025, Russia
Uchilka
Drama, Romantic
2025, Russia
Svet v okne
Romantic
2024, Russia
Al-Kapotnya
Comedy, Drama, Romantic
2021, Russia
5.8
Vladivostok
Vladivostok
Drama
2021, Russia
Watch trailer
